МИД РФ назвал актуальной рекомендацию дипкорпусу и иностранцам в Киеве эвакуироваться

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Рекомендация МИД России всему дипкорпусу и иностранным гражданам в Киеве эвакуироваться сохраняет актуальность, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Я хочу напомнить, что не теряет, а наоборот, сохраняет актуальность рекомендация Министерства иностранных дел России - она была сделана еще в мае текущего года - всему дипломатическому корпусу, иностранным гражданам в Киеве эвакуироваться в связи с переходом российских Вооруженных сил к систематическому и последовательному нанесению ударов по военной инфраструктуре Украины", - сказала она на брифинге во вторник.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что "действия российских военных носят ответный характер" в связи с наращиванием ударов с украинской стороны "по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре российских регионов".



