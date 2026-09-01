Поиск

Минобороны сообщило о поражении в Киеве предприятий по выпуску "Фламинго" и аэростатов

Также поражено локомотивного депо Дарница

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в ходе массированного удара поразили в Киеве предприятие, работающее над проектом ракет "Фламинго", локомотивное депо и завод по производству аэростатов.

"Поражены в городе Киеве: промышленное предприятие ООО "Файер Пойнт", производящее комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 "Фламинго", а также твердотопливные ускорители; промышленное предприятие ООО "Аэробавовна", изготавливающее аэростаты для доставки и обеспечения управления беспилотными летательными аппаратами большой и средней дальности, в том числе типа "Хорнет",- сообщили в Минобороны РФ во вторник.

Отмечается, что также поражено локомотивное депо Дарница, осуществляющее ремонт железнодорожных локомотивов и "являющееся одним из ключевых пунктов обслуживания локомотивного парка, задействованного для доставки военных грузов".

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ликвидировано горение, возникшее из-за атаки БПЛА в порту Усть-Луги в Ленобласти

Оператор "Честного знака" допустил освобождение производителей детского питания от платы за коды маркировки

 Оператор "Честного знака" допустил освобождение производителей детского питания от платы за коды маркировки

МИД РФ назвал актуальной рекомендацию дипкорпусу и иностранцам в Киеве эвакуироваться

Несколько российских вузов полностью перейдут на новые программы с 1 сентября

 Несколько российских вузов полностью перейдут на новые программы с 1 сентября

Ozon открыл продажи на рынке Монголии

 Ozon открыл продажи на рынке Монголии

Возгорание произошло в портовой зоне Усть-Луги после атаки БПЛА на Ленобласть

Силы ПВО сбили 44 БПЛА над Ленинградской областью

На подлете к Москве сбито еще пять БПЛА

Мэр Москвы сообщил об уничтожении 12 беспилотников

Минпросвещения сообщило, что первоклассникам не будут задавать домашние задания и ставить оценки

 Минпросвещения сообщило, что первоклассникам не будут задавать домашние задания и ставить оценки
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11499 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3618 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов