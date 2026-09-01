Минобороны сообщило о поражении в Киеве предприятий по выпуску "Фламинго" и аэростатов

Также поражено локомотивного депо Дарница

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в ходе массированного удара поразили в Киеве предприятие, работающее над проектом ракет "Фламинго", локомотивное депо и завод по производству аэростатов.

"Поражены в городе Киеве: промышленное предприятие ООО "Файер Пойнт", производящее комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 "Фламинго", а также твердотопливные ускорители; промышленное предприятие ООО "Аэробавовна", изготавливающее аэростаты для доставки и обеспечения управления беспилотными летательными аппаратами большой и средней дальности, в том числе типа "Хорнет",- сообщили в Минобороны РФ во вторник.

Отмечается, что также поражено локомотивное депо Дарница, осуществляющее ремонт железнодорожных локомотивов и "являющееся одним из ключевых пунктов обслуживания локомотивного парка, задействованного для доставки военных грузов".