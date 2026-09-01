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Володин высказался за корректировку правительством постановления об учете и маркировке животных

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался за корректировку правительством РФ постановления о правилах осуществления учета животных, перечне их видов и сроках проведения соответствующих мер.

"Необходимо создавать условия для развития личных подсобных хозяйств, а не под эгидой контроля и борьбы за санитарное благополучие принимать решения, которые правильно было предварительно обсудить с сельскими жителями, депутатами, экспертами. После чего посмотреть, надо ли принимать такие решения", - сказал Володин, отвечая на соответствующие вопросы журналистов.

Он отметил, что в Госдуму поступает много обращений от жителей по реализации данного нормативно-правового акта, в связи с чем правительству правильно было бы его скорректировать или отменить некоторые его положения.

"Особенно такие министерства, как Минсельхоз, Минэкономразвития должны были об этом подумать, если у них задача - заботиться о людях, а не создавать им проблемы", - сказал Володин.

Постановление № 550 от 5 апреля 2023 года вводит правила индивидуального или группового маркирования и учета животных, а также сроков осуществления учета. Оно вступило в силу с 1 марта 2024 года и действует до 1 марта 2030 года.

Согласно разъяснению, опубликованному на сайте Россельхознадзора, это постановление предусматривает, что, в частности, должны быть учтены: до 1 сентября 2024 года – крупный рогатый скот, лошади промышленного содержания, домашняя птица промышленного содержания, свиньи; до 1 марта 2025 года – лошади в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ); до 1 сентября 2025 года – пчелы, пушные звери, а также верблюды, олени, кролики промышленного содержания. А также до 1 сентября 2026 года – овцы и козы, верблюды в ЛПХ, домашняя птица, кролики в ЛПХ более 10 голов, олени в ЛПХ, кролики; до 1 сентября 2029 года – домашняя птица, кролики в ЛПХ до 10 голов.

Правительство РФ Госдума Россельхознадзор Минсельхоз Вячеслав Володин
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