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В МИД РФ заявили, что моратории на атаки лишь отдалят мирное урегулирование на Украине

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Моратории на атаки и различные перемирия лишь отдалят реальное мирное урегулирование украинского конфликта, а не ускорят его завершение, заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Все эти моратории не приблизят, а только отдалят перспективу мирного урегулирования, если мы её реально имеем в виду", - сказал Грушко "Интерфаксу" "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Так замминистра ответил на вопрос, готова ли Москва рассмотреть возможность введения моратория на атаки в Чёрном море, если такие предложения поступят.

"Судьбы всех этих перемирий мы знаем точно так же, как и судьбы других сделок, которые носили частичный характер, поэтому наша линия в этом смысле абсолютно понятна. Понятна не только нам, но и всем тем, кто сегодня поддерживает киевский режим, что Россия готова к мирному урегулированию, где непременным условием должно быть устранение первопричин конфликта", - подчеркнул он.

По словам Грушко, "если суммировать всё, что делает Запад в направлении Украины, то это затягивание конфликтов".

"Собственно, это не секрет. Напомню высказывание генерального секретаря Марка Рютте на саммите в Гааге, это ещё год назад было. Он сказал, что главная задача НАТО - удерживать Украину в бою. Конец цитаты. Всё понятно абсолютно", - сказал замминистра.

Она также подчеркнул, что "цели СВО будут достигнуты либо военными, либо, что мы предпочитаем больше, политико-дипломатическими средствами".

Александр Грушко МИД РФ Украина Черное море
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