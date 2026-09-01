Минобороны заявило об ударе по пограничному пункту и переправе в Орловке в Одесской области

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли удар по пограничному пункту пропуска в Орловке Одесской области, заявило Минобороны РФ.

В Орловке также поражена паромная переправа, сообщило министерство.

КПП "Орловка" находится на границе с Румынией. Там расположена паромная переправа через реку Дунай.

По данным Минобороны России, ночной массированный удар по целям на Украине нанесен высокоточным оружием и беспилотниками.