Военные сообщили об ударе по ТЭЦ и электроподстанциям в Одессе и Одесской области

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что целями удара в Одесской области стали объекты энергетики, хранилища в портах с имуществом и топливом.

"Поражены в Одессе и Одесской области: ТЭЦ и три электроподстанции, обеспечивавшие функционирование портовой инфраструктуры, а также цех сборки БпЛА", - заявили в Минобороны РФ во вторник.

Отмечается, что в порту Одессы поражены 16 хранилищ с вооружением и военной техникой и шесть резервуаров с горюче-смазочными материалами, поставленными ВСУ западными странами.

Ведомство сообщило, что в порту Черноморска поражены два склада с военно-техническим имуществом, предназначенным для ВСУ.