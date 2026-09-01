ФСБ сообщила о задержании жительницы Камчатки за сотрудничество с украинской спецслужбой

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании и аресте жительницы Камчатского края за сбор и передачу украинской спецслужбе информации.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданки Российской Федерации, подозреваемой в совершении государственной измены", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ во вторник.

По данным ЦОС, жительница Камчатского края по заданию украинской спецслужбы передала "сведения для использования их против безопасности Российской Федерации".

Следственным отделом УФСБ по Камчатскому краю в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) УК России. "Решением суда ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в спецслужбе.