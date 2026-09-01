Грушко сообщил о наличии всего набора военно-технических мер для защиты Калининграда

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия обладает всем набором военно-технических мер для защиты Калининграда от возможных попыток Запада заблокировать эксклав, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Особенно тревожит ситуация вокруг Калининграда, которая складывается в странах Запада. Не скрывают, что в случае эскалации они могут пойти на блокировку этого нашего эксклава. Поэтому мы учитываем всё в этом военном строительстве", - заявил Грушко "Интерфаксу" "на полях" Восточного экономического форума.

"И хорошо, что у нас есть весь набор военно-технических мер, которые позволят предотвратить эти сценарии и надёжно обеспечить нашу обороноспособность и безопасность", - отметил он.