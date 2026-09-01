В МИД сообщили, что Келин планово завершил работу на посту посла РФ в Британии

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Посол России в Британии Андрей Келин завершил свою работу на этому посту планово, о назначении нового главы дипмиссии будет сообщено в надлежащий момент, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все нормально с посольством, с его функционированием. Что самое интересное, и с Андреем Келиным все хорошо. Все идет планово. И Андрей Владимирович Келин планово завершил свое пребывание на посту посла", - сказала Захарова на брифинге во вторник.

Она добавила, что процесс назначения послов относится к прерогативе президента РФ. "Прекрасно, что он не одномоментен, идет своим чередом", - сказала Захарова.

"Не надо все это политизировать. Это дипломатическая работа. О назначении преемника Андрея Владимировича Келина на посту главы российской дипломатической миссии будет сообщено в надлежащий момент", - отметила она.