В Кремле заявили, что российским военным осталось 12 км до города Сумы

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что российским военным осталось 12 км до города Сумы, центра Сумской области Украины.

"Теперь группировка войск "Север" продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. До Сумов осталось 12 км, до окружной дороги Сумов", - сказал Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

По его словам, в Харьковской области за последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань и город Святогорск. В северо-восточной части Харьковской области "завершено окружение еще одной группировки противника численностью до 2 тыс. человек".

"Площадь образовавшегося там котла большая, 460 кв. км, и включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 км", - сказал российский президент.