РФ не планирует продавать "Русагро", РСХБ продолжит управлять компанией

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Государство на данный момент не собирается избавляться от контрольного пакета ПАО "Группа "Русагро", перешедшего в собственность РФ по решению суда и переданного в управление структуре Россельхозбанка, и РСХБ продолжит управлять активом, заявил глава кредитной организации Борис Листов.

В начале мая Хамовнический суд Москвы удовлетворил требование о передаче государству более половины акций агрохолдинга в рамках иска к основателю компании, бывшему сенатору Вадиму Мошковичу, экс-главе "Русагро" Максиму Басову и другим соответчикам. Вскоре после этого "Русагро" перешло под управление ООО "РСХБ-Финанс".

"Пока у государства нет планов по продаже группы "Русагро", и она останется под управлением РСХБ", - сказал Листов в интервью "Ведомостям".

"Для нас сегодня главное - обеспечить ее операционную устойчивость и сохранение лидирующих позиций на рынке", - заявил глава банка.

На цели управления активами, переданными государством, дополнительный капитал РСХБ не требуется, отметил Листов. Он также добавил, что отчетность компаний, находящихся под управлением структур РСХБ, не консолидируется с балансом банка.