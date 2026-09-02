Замглавы МИД РФ заявил, что Запад стремится добиться в Арктике военного превосходства

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Западные страны объявили Арктику зоной геополитической конкуренции, стремятся добиться в регионе военного превосходства, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Конечно, на сегодняшний день мы не можем не видеть очевидного. Очевидное заключается в том, что страны Запада объявили Север, в том числе арктический регион, зоной геополитической конкуренции", - сказал он, выступая на Восточном экономическом форуме в среду.

Как отметил Грушко, "чтобы Запад был конкурентен в этих высоких широтах, он должен добиться военного превосходства".

"Насколько Запад может быть успешен в этих своих стремлениях и умыслах, мы видим на примере Балтийского региона, Балтийского моря, который буквально за несколько лет усилиями того же Запада, НАТО и ЕС, США был превращен из самого спокойного в военном отношении региона, где не существовало вообще такой военной повестки дня, мы о чем угодно говорили, но только не о военном противостоянии", - указал Грушко, заметив, что сегодня Балтийский регион - это "фактически зона не только военного соперничества, но и военной конфронтации с огромным риском непредвиденных инцидентов военного характера, с потенциалом для эскалации, в том числе неконтролируемой".

Замглавы МИД РФ добавил: "Против нашей страны развязана гибридная война. И если говорить о Севере, это заключается не только в военном противодействии, в стремлении обеспечить или добиться военного превосходства, чего они никогда не добьются в силу многих причин, но и использовании других средств. Это прежде всего экономические санкции, смысл которых заключается в том, чтобы лишить Россию физической возможности добывать нефть, газ, минералы, в том числе в этом регионе, продавать, торговать ими. Но они настолько востребованы глобальной экономикой, что это тоже нереализуемая цель".

Вместе с тем Грушко отметил "колоссальный потенциал для международного сотрудничества" в Арктическом регионе.

"Мы будем сотрудничать со всеми теми, кто готов к этому - прежде всего это Индия, Китай и некоторые другие страны. И это сотрудничество уже обретает практические формы. Причем оно развивается настолько динамично, что это такая вот геометрическая прогрессия, которую мы наблюдаем, и я уверен в том, что она и будет сохраняться", - заявил замглавы МИД РФ.