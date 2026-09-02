Ножевые ранения при нападении в красноярской школе получили пять человек

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Пятеро человек получили ножевые ранения при нападении ученицы в канской школе в Красноярском крае, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

Как сообщалось, 1 сентября семиклассница с ножом напала на педагогов и сверстников в школе №2 города Канска.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следствие выясняет причины и условия, способствовавшие совершению подростком преступления.