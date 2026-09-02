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РФ ежегодно поставляет в ЕС рыбы на сумму более $200 млн

РФ ежегодно поставляет в ЕС рыбы на сумму более $200 млн
Прибрежный промысловый лов минтая в Приморском крае
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - РФ ежегодно поставляет в Евросоюз рыбы и рыбной продукции на сумму более $200 млн, но в случае возврата ЕС к идее включения этих товаров в санкционный список может перенаправить их в другие страны, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

"Рыбная продукция большое значение имеет для европейского рынка. Мы поставляем в Европу рыбы - а это четвертая страна у нас с точки зрения экспорта - на более $200 млн и, конечно же, без российской продукции европейским потребителям будет достаточно сложно", - сказал он, комментируя недавние намерения Еврокомиссии включить российскую рыбную продукцию в 21-й санкционный список и последовавший затем отказ от этой идеи.

"Для нас европейский рынок, с одной стороны важен, с другой стороны некритичен, потому что мы всегда можем эти объемы перенаправить в другие страны", - заявил Шестаков. Он напомнил, что российская рыбная продукция поставляется в более 90 государств. "Для нас это (введение санкций - ИФ) не было бы критичным", - добавил он.

Отвечая на вопрос о возможном возврате европейцев к идее "рыбных санкций", Шестаков заявил, что в этом случе пострадают, в первую очередь, местные потребители. "Надо заботиться о потребителях и о перерабатывающих предприятиях, которые в том числе на нашем сырье производят готовую продукцию", - сказал он.

Илья Шестаков Евросоюз РФ
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