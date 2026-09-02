Минпромторг допустил распространение мер поддержки селлеров РВБ на всю отрасль после атак БПЛА

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Замглавы Минпромторга Роман Чекушов допустил унификацию для всей отрасли мер поддержки селлеров Wildberries-Russ (ООО "РВБ), чьи товары пострадали в результате атак БПЛА.

"Правительство уже приняло постановление, которым зафиксировало эти меры (поддержки селлеров ООО "РВБ" - ИФ): рассрочка уплаты налогов, мораторий на проведение налоговых проверок. Я думаю, это как раз та рамка, которая правительством определена для селлеров, в данном случае на примере Wildberries. Я думаю, мы будем ее придерживаться и при подготовке предложений в части других компаний - это касается селлеров", - сказал он на полях ВЭФ, отвечая на вопрос, целесообразно ли сделать меры поддержки унифицированными для других компаний, логистическая инфраструктура которых потенциально могла бы стать объектами атак.

В конце августа премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки для предпринимателей, пострадавших от атак на объекты Wildberries-Russ. Оно предусматривает отсрочку по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановку проверочных мероприятий.

Документ предусматривает для пострадавших предпринимателей право на продление на 12 месяцев сроков уплаты НДС (за исключением уплачиваемого при ввозе товаров в Россию), налога на прибыль, налога при применении УСН и АУСН, страховых взносов и авансовых платежей по этим налогам, подлежащих уплате в августе 2026 года - июле 2027 года, с последующей рассрочкой их уплаты в течение года равными долями, начиная со следующего месяца, с которого наступает срок уплаты платежей.

Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода.

До конца года также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов. На этот период приостанавливается и течение связанных с ними процессуальных сроков.

Кроме того, предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о взыскании задолженности продлеваются на шесть месяцев.

С 18 июля в результате атак БПЛА пострадал целый ряд крупных логистических объектов Wildberries-Russ в разных регионах РФ. А с 22 августа удару подверглись сразу несколько логистических объектов Ozon.

Отвечая на вопрос, готовятся ли предложения о мерах поддержки для селлеров этой компании, Чекушов сообщил, что в настоящее время как Ozon, так и Wildberries проводят оценку ущерба, в том числе количества утраченных товаров.

"Безусловно, мы готовы инициировать обращение в правительство, чтобы рассмотреть аналогичные меры для селлеров, которые пострадали в результате террористических атак на складскую инфраструктуру Ozon. Просто сейчас необходимо провести оценку - компания столкнулась не так давно с террористическими атаками, в отличие от Wildberries. Сейчас компания оценит, подготовит предложения, и мы со своей стороны готовы, конечно, инициировать-поддержать", - сказал он, напомнив что все рассмотрения будут проходить на площадке правительства.