Минобороны РФ заявило об ударе по логистическому центру под Киевом

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по по логистическому центру в Киевской области, объектам энергетики в Одессе и Одесской области, предприятию, резервуарам с горючим и военным складам в порту Одессы, заявило Минобороны РФ в среду.

"Вечером 1 сентября ударными беспилотными летательными аппаратами в Киевской области поражен логистический центр "Чайки" компании "Альфа Девелопмент групп", на складах которого осуществлялось хранение и распределение иностранных товаров двойного назначения, в том числе комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В течение ночи 2 сентября в Одессе и Одесской области поражены четыре объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование украинских портов", - заявило министерство.

По его данным, в порту Одесса поражены: предприятие опытного производства безэкипажных катеров, шесть резервуаров с горючим, предназначенным для ВСУ, а также склады с военно-техническим имуществом.