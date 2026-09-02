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МИД заявил о нацеленности РФ на активную совместную работу с партнерами из КНДР

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия нацелена на дальнейшее активное взаимодействие с партнерами из КНДР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Подписание в Пхеньяне в июне 2024 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве закрепило выход традиционно дружественных российско-корейских отношений на качественно новый союзнический уровень и придало мощный импульс всестороннему расширению взаимовыгодного российско-корейского сотрудничества во всех областях", - сказала она в интервью "Интерфаксу".

"Нацелены на дальнейшую активную совместную работу с корейскими партнёрами, направленную на всемерное совершенствование многопланового обоюдовыгодного сотрудничества", - отметила Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что "ключевым механизмом двустороннего взаимодействия в практической сфере, включая реализацию совместных проектов на Дальнем Востоке, является российско-корейская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в рамках которой ведется интенсивная работа по выполнению достигнутых на высшем уровне договорённостей". Помимо этого, "динамично развиваются связи в образовательной и культурно-гуманитарной сферах", сказала Захарова.

Полный текст интервью опубликован на сайте "Интерфакса".

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