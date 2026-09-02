Мария Захарова: полноценное сотрудничество с Японией возможно только после отказа Токио от недружественной линии

Официальный представитель МИД РФ рассказала, что японские компании проявляют интерес к продолжению работы в России

Мария Захарова Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью "Интерфаксу" "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке дала оценку взаимоотношениям РФ со странами АТР, рассказала о направлениях взаимодействия с КНДР и объяснила, что должно предшествовать возобновлению полноценного сотрудничества с Японией.

- Своё участие в форуме подтвердили представители Китая, Индии, Бангладеш и других стран из числа наших традиционных партнёров в регионе. Можно ли говорить о том, что восточное направление окончательно утвердилось для России как наиболее дружественное для развития отношений по различным направлениям, включая экономику, инвестиции, торговлю, гуманитарные связи?

- Говорить о концентрации России сугубо на восточном направлении - это неправильно. Россия всегда проводила самостоятельный и многовекторный внешнеполитический курс, продиктованный её национальными интересами и осознанием особой ответственности за поддержание мира и безопасности на глобальном и региональном уровнях. У нас много друзей в странах Глобального Юга и Востока. Мы всегда поддерживали контакты с ними.

Азиатско-тихоокеанское направление всегда было в числе приоритетов российской внешней политики. Это долгосрочный и стратегический выбор России. Со странами АТР у нас установились давние и прочные связи в торговле, энергетике, гуманитарной сфере, в том числе на межрегиональном уровне. Российская сторона активно участвует в деятельности ведущих региональных организаций, продвигает конструктивную и прагматичную повестку, интересную нашим друзьям.

Недавно в Казани (17-18 июня) состоялся юбилейный саммит Россия-АСЕАН и прошедший встык с ним деловой форум. В итоговых документах лидерской встречи - Казанской декларации и Комплексном плане действий на 2026-2030 гг. - зафиксированы договорённости по разноплановому развитию связей с Ассоциацией на среднесрочную перспективу. Представители большинства государств АСЕАН, в том числе на высшем и высоком уровне. прибудут во Владивосток для продолжения деловых контактов.

Свой вклад, безусловно, вносит и ВЭФ. Его "география", как и перечень рассматриваемых на нём тем постоянно расширяются. Среди гостей Форума неудивительно увидеть представителей Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. В разные годы ВЭФ посещали лидеры Индии, Китая, Малайзии, Монголии, Мьянмы, в той или иной форме подключалось руководство Вьетнама, Казахстана, Лаоса и Таиланда. Частыми гостями были лидеры Японии и Южной Кореи. Сейчас во Владивостоке регулярно можно видеть "флаги" таких региональных объединений, как ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, АТЭС, ЭСКАТО и ДСА (Диалог по сотрудничеству в Азии).

В конечном счёте, предпринимаемые российской стороной усилия позволяют не только углублять многогранные связи с партнерами в АТР, но и напрямую влияют на качество жизни и благополучие граждан на Дальнем Востоке и в России в целом. Не случайно, что в этом году главный девиз Форума "Дальний Восток развитие во благо людей".

- Планирует ли глава МИД России Сергей Лавров какие-либо встречи с коллегами "на полях" ВЭФ?

- ВЭФ закрепился в качестве площадки для деловых контактов с широким кругом партнёров по ключевым вопросам актуальной повестки дня. В 2025 году в Форуме приняли участие порядка 8 тыс. человек из 75 стран и территорий.

Во Владивостоке Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров участвует во встречах президента Российской Федерации Владимира Путина с зарубежными лидерами и контактирует со своими визави. Список их разнообразен и зависит от конкретных приглашенных в тот или иной год.

Так, в 2025 году "главными гостями" Форума были премьер-министры Лаоса и Монголии, а также наши китайские друзья.

На данный момент могу сообщить, что и в этом году мы традиционно ожидаем делегации на высшем и высоком уровне из Юго-Восточной Азии, Китая и Монголии.

Если позволяет напряжённый график, то Сергей Лавров с удовольствием встречается с широкой молодёжной экспертной аудиторией на базе Дальневосточного федерального университета.

- Расширяется ли экономическое присутствие КНДР на Дальнем Востоке? На каком уровне КНДР будет представлена на форуме в этом году?

- Подписание в Пхеньяне в июне 2024 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и Председателем Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве закрепило выход традиционно дружественных российско-корейских отношений на качественно новый союзнический уровень и придало мощный импульс всестороннему расширению взаимовыгодного российско-корейского сотрудничества во всех областях.

Ключевым механизмом двустороннего взаимодействия в практической сфере, включая реализацию совместных проектов на Дальнем Востоке, является Российско-Корейская Межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, в рамках которой ведется интенсивная работа по выполнению достигнутых на высшем уровне договорённостей. Динамично развиваются связи в образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

Нацелены на дальнейшую активную совместную работу с корейскими партнёрами, направленную на всемерное совершенствование многопланового обоюдовыгодного сотрудничества.

- Многие страны, включая Японию, уже подтвердили своё участие в форуме. Как вы оцениваете этот шаг японской стороны с учётом минимальных политических контактов между нашими странами и недавним напряжением, возникшим из-за резких заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити?

- Насколько известно МИД России, речь идёт об участии в мероприятиях ВЭФ-2026 представителей деловых кругов Японии.

Отмечаем интерес ряда японских компаний к продолжению работы в восточных регионах России, в первую очередь в сфере энергетики.

Так, несмотря на "заморозку" политического диалога, инвесторы из соседней страны сохраняют своё присутствие в таких проектах, как "Сахалин-1" и "Сахалин-2". Со своей стороны положительно оцениваем подобную позицию и напоминаем, что не ограничиваем контакты предпринимателей двух государств. Вместе с тем хотелось бы вновь подчеркнуть, что возобновление полноценного двустороннего торгово-экономического сотрудничества возможно только после деятельного отказа официального Токио от недружественной линии в отношении Российской Федерации.