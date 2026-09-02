Более 13,7 тыс. человек досрочно проголосовали в регионах с военным положением

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В 12 регионах России, где введено военное положение и средний уровень реагирования, на выборах досрочно проголосовали 13 728 избирателей, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"По информации наших комиссий, наших коллег из регионов, где действует военное положение и там, где зона повышенной опасности, по состоянию на 2 сентября, досрочно проголосовало 13 728 избирателей", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

28 августа стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы в 12 регионах страны, где введено военное положение и средний уровень реагирования.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября. В единый день голосования планируется провести более 2 200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей.

18-20 сентября пройдут выборы высших должностных лиц 11 регионов РФ (в восьми субъектах - прямые выборы, еще в трех - голосование через законодательные органы).

Помимо этого, пройдут выборы депутатов законодательных органов 39 регионов РФ, а также выборы депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров (столиц) 10 субъектов страны.