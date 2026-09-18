В новых регионах и восьми приграничных регионах досрочно проголосовали 4,2 млн человек

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - По данным Центризбиркома на данный момент, в четырех новых регионах и еще восьми приграничных к зоне специальной военной операции досрочно проголосовали 4 215 210 человек, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Она отметила, что не любит досрочное голосование, но в этом году оно широко применяется, исходя из соображений безопасности.

"Исходя из экстремальных условий, в которых мы проводим выборы, мы заявили, что для нас в приоритете безопасность, и мы следуем этому, но сохраняем все принципы прозрачности и открытости процесса", - подчеркнула Памфилова.

Она заметила, что на этих выборах никто не увидит скопления народа, "сделано все для того, чтобы его не было".

В 37 регионах также досрочно проголосовали уже 260 373 избирателя, большая часть которых находятся в труднодоступных местах.