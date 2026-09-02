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Шесть человек ранены в ЛНР из-за атак ВСУ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали ряд городов и муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате ударов ранения получили шестеро мирных жителей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В Кременной и Рубежном вражеский БПЛА ударил по легковым автомобилям, ранения получили 25-летний и 74-летний водители", - написал Пасечник в своем канале в "Максе".

По его данным, в результате атаки беспилотника ВСУ в Лисичанске пострадал 31-летний мужчина. "Еще один удар ВФУ нанесли по легковой машине, ранен 66-летний водитель", - добавил глава ЛНР.

Пасечник также сообщил, что в Троицком муниципальном округе в результате удара БПЛА пострадал 69-летний мужчина. "Еще один беспилотник ударил по автобусу агропромышленного предприятия. Осколочные ранения получил работник", - добавил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 сентября 2026 года Военная операция на Украине
ЛНР ВСУ Леонид Пасечник
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