Шесть человек ранены в ЛНР из-за атак ВСУ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины атаковали ряд городов и муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате ударов ранения получили шестеро мирных жителей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В Кременной и Рубежном вражеский БПЛА ударил по легковым автомобилям, ранения получили 25-летний и 74-летний водители", - написал Пасечник в своем канале в "Максе".

По его данным, в результате атаки беспилотника ВСУ в Лисичанске пострадал 31-летний мужчина. "Еще один удар ВФУ нанесли по легковой машине, ранен 66-летний водитель", - добавил глава ЛНР.

Пасечник также сообщил, что в Троицком муниципальном округе в результате удара БПЛА пострадал 69-летний мужчина. "Еще один беспилотник ударил по автобусу агропромышленного предприятия. Осколочные ранения получил работник", - добавил он.