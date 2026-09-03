Поиск

Прокуроры завершают разработку программного модуля для надзора за крупными инвестпроектами

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Александр Гуцан сообщил о разработке программного модуля, который позволит прокурорам осуществлять надзор за крупными инвестиционными проектами в реальном времени.

"Три месяца назад на площадке Петербургского экономического форума я анонсировал внедрение прямого надзорного сопровождения масштабных инвестиционных проектов. На сегодня мы завершаем разработку соответствующего программного модуля, который будет развернут в прокуратурах всех регионов",- сказал Гуцан, выступая на Восточном экономическом форуме.

По его словам, тестовая эксплуатация новой системы пройдет в Красноярском, Приморском и Хабаровском краях.

"Намерены в режиме реального времени отслеживать состояние взаимодействия инвесторов с органами власти при реализации проектов по более чем 170 направлениям, включая оценку законности контрольно-надзорных мероприятий, учет уровня административного давления, а также всех судебных разбирательств и исполнительных производств", - заявил генпрокурор.

Он добавил, что особое внимание будет уделено контролю за оказанием инвесторам публично-значимых услуг и функций, эффективности деятельности уполномоченных органов власти в целом.

Александр Гуцан Генпрокуратура РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лавров заявил, что институт Гете в России будет закрыт

Гуцан предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего из-за БПЛА

 Гуцан предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего из-за БПЛА

Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ 3 сентября

В аэропортах Внуково и Шереметьево сняты ограничения на полеты

Четыре человека погибли в ДНР в результате атак БПЛА

Что произошло за день: среда, 2 сентября

ФАС проверит обоснованность цен на сахар в рознице в РФ

Турецкая авиакомпания Pegasus возобновила полеты в РФ

 Турецкая авиакомпания Pegasus возобновила полеты в РФ

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки наводнения в Непале

ВСУ нанесли массированный удар по образовательным учреждениям Энергодара
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11526 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3641 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов