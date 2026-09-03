Прокуроры завершают разработку программного модуля для надзора за крупными инвестпроектами

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Александр Гуцан сообщил о разработке программного модуля, который позволит прокурорам осуществлять надзор за крупными инвестиционными проектами в реальном времени.

"Три месяца назад на площадке Петербургского экономического форума я анонсировал внедрение прямого надзорного сопровождения масштабных инвестиционных проектов. На сегодня мы завершаем разработку соответствующего программного модуля, который будет развернут в прокуратурах всех регионов",- сказал Гуцан, выступая на Восточном экономическом форуме.

По его словам, тестовая эксплуатация новой системы пройдет в Красноярском, Приморском и Хабаровском краях.

"Намерены в режиме реального времени отслеживать состояние взаимодействия инвесторов с органами власти при реализации проектов по более чем 170 направлениям, включая оценку законности контрольно-надзорных мероприятий, учет уровня административного давления, а также всех судебных разбирательств и исполнительных производств", - заявил генпрокурор.

Он добавил, что особое внимание будет уделено контролю за оказанием инвесторам публично-значимых услуг и функций, эффективности деятельности уполномоченных органов власти в целом.