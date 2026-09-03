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Лавров заявил, что Россия не собирается отгораживаться от Европы

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россия не строит стены и не намерена отгораживаться от Европы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы не строим стены, мы не хотим отгораживаться от Европы. Европа от нас отгородилась, она решила, что наше сотрудничество в прежние годы было настолько важно для Российской Федерации, что мы будем бегать и умолять: "Давайте, ладно, простите нас, забудьте про то, что было, давайте вернемся, отменяйте санкции"", - сказал он, выступая в рамках лектория Российского общества "Знание" "на полях" XI Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Не будет такого, это совершенно не в генетическом коде нашего народа. У нас есть, ну если хотите, собственные гордости", - подчеркнул министр.

МИД России Сергей Лавров Европа ВЭФ
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