"Росатом" готов участвовать в проектах накопителей энергии на Дальнем Востоке

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Росатом" готов участвовать в проектах накопителей энергии на Дальнем Востоке, сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Мы активно участвуем в ликвидации энергодефицита региона. В Амурской области занимаемся ветрогенерацией. Готовы работать по накопителям, вчера эта тема тоже обсуждалась (на совещании у президента РФ по Дальнему Востоку - ИФ)", - сказал Лихачев.

Касательно Приморской АЭС "Росатом" делает все, чтобы до 2027 г. выйти на первый бетон на первом энергоблоке, отметил глава компании.

"Полномасштабное раскрытие стройки нам предстоит в 2027 г. Мы делаем все, чтобы до конца 2027 г. состоялся первый бетон на первом энергоблоке. У нас очень жесткая задача уже в горизонте 2031 г. выйти на подключение к сети", - заявил Лихачев.