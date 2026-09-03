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Глава "Росатома" заявил, что обстрелы Энергодара не повлияют на проведение выборов в регионе

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Выборы в Энергодаре (Запорожская область) состоятся, несмотря на регулярные обстрелы города, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Вчерашний день принес нам не только традиционные удары по энергетической инфраструктуре Энергодара, опять же по инфраструктуре Запорожской АЭС. Был совершенно бесчеловечный удар по детским учреждениям: две школы, два детских садика и музыкальная школа", - сказал Лихачев журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Лихачева, "эти удары сопряжены, в том числе, и с избирательными участками".

"Выборы состоятся в любом случае. Я уверен, что и энергодарцы, и все жители Запорожской области проголосуют, но сам факт состоит в том, что вот так демонстративно по детским учреждениям - наверное, первый раз", - отметил глава "Росатома".

Лихачев подчеркнул, что "обострение" обстрелов началось с конца апреля.

"Более 50 человек пострадали, из них девять человек погибло", - сказал он.

При этом сотрудники ЗАЭС продолжают поддерживать инфраструктуру города.

"Продолжается работа по оптимизации энергоснабжения, по подготовке режимов тишины и в целях восстановления линий электропередач, и в целях подвоза резервного топлива", - сообщил Лихачев.

В среду, 2 сентября, ВСУ нанесли удары по детским и образовательным учреждениям Энергодара. Обошлось без пострадавших. Власти перевели учебный процесс в городе и двух муниципальных округах на дистанционный формат.

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней подряд - с 18 по 20 сентября.

Запорожская область ЗАЭС Энергодар Росатом Алексей Лихачев
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