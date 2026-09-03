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Около 20 БПЛА уничтожены над Ростовской областью

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Около двух десятков беспилотников уничтожено в ночь на четверг над Ростовской областью, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В своем канале в Мах Слюсарь написал, что БПЛА были сбиты в Таганроге и семи районах области: Чертковском, Куйбышевском, Неклиновском, Миллеровском, Кашарском, Шолоховском, Азовском.

Губернатор также отметил, что в Шолоховском районе возникло возгорание в лесу на площади 0,2 га. Пострадавших нет, ведется локализация возгорания.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Юрий Слюсарь Ростовская область
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