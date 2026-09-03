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Разлив газового конденсата произошел на трубопроводе в Башкирии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Разлив конденсата на конденсатопроводе Оренбург-Салават-Уфа (IV нитка), принадлежащем ООО "Газпром добыча", обнаружен на территории Шевченковского сельсовета Мелеузовского района Башкирии, сообщает администрация района.

"Ведутся работы по ликвидации разлива. Задействованы 10 единиц техники и 20 человек персонала (...) Погибших и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении.

Трубопровод предназначен для транспортировки стабильного конденсата с Оренбургского газоперерабатывающего завода на ООО "Газпром нефтехим Салават", уточняется в сообщении.

Газпром Башкирия
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