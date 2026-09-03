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В РФ призвали сократить сроки внесения изменений в правила рыболовства

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Глава Росрыболовства Илья Шестаков считает необходимым сократить сроки внесения изменений в правила рыболовства. Это позволит оперативно реагировать на изменение промысловой обстановки, заявил он на сессии в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, даже поддержанные бизнесом изменения сегодня не всегда возможно принять оперативно. За это время промысловая обстановка может существенно измениться из-за перемещений скоплений рыбы.

"Процедуры принятия этих решений иногда очень длительные. Отрасль согласна принять изменения в правила рыболовства сейчас, но, согласно процедурам, быстрее чем за шесть месяцев, этого сделать нельзя. Иногда это занимает и больше времени. Рыба не ждет. Рыба пришла сейчас в Приморье: ждала, когда мы поменяем правила, но иваси, например, частично ушла", - сказал руководитель Росрыболовства.

Шестаков сообщил, что возможность упрощения действующих процедур уже обсуждается с Минэкономразвития. Речь идет именно о более оперативной точечной настройке регулирования - с сохранением необходимых согласований, отметил он.

Правила рыболовства регулярно обсуждаются с предпринимательским и научным сообществом на площадке Дальневосточного научно-промыслового совета. Отдельная рабочая группа действует совместно с Пограничной службой.

Как сообщал Шестаков в интервью ИС "Вести" на полях форума, вылов рыбы в 2026 году уступает на 4% прошлогодним показателям из-за неудачной лососевой путины.

В 2025 году российские рыбаки добыли 4,7 млн тонн рыбы против 4,9 млн тонн в 2024 году.

Илья Шестаков Росрыболовство
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