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Нижегородский аэропорт принял восемь рейсов, летевих в Москву

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорт Нижнего Новгорода ("Чкалов") в четверг в связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Москве принял около десятка рейсов, летевших в столицу, сообщила пресс-служба нижегородского аэропорта.

"На текущий момент принято восемь рейсов. С пассажирами работают представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта, выдаются еда и напитки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все службы нижегородского аэропорта работают в усиленном режиме. "Корректируется расписание вылетов самолётов из регулярного расписания, направляющихся в Москву", - добавили в пресс-службе.

Нижний Новгород Чкалов Москва
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