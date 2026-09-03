Президент РФ назвал "глупыми вбросами" слухи про заморозку депозитов

Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Слева: президент Индонезии Прабово Субианто. Справа: премьер-министр Монголии Учрал Ням-Осорын Фото: Иван Секретарев/РИА Новости

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Периодически возникающая информация о заморозке вкладов в российских банках является "глупыми вбросами", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ-2026.

"Это просто вбросы какие-то, кстати говоря, довольно глупые. Почему? Потому что даже в 2022 году, когда у людей возникли определенные тревоги, связанные с известными событиями, и многие вкладчики пошли в банки для того, чтобы обналичить имеющиеся у них средства, даже тогда наши банки в абсолютно спокойном рабочем режиме выдали вкладчикам все, что они потребовали. И потом все это быстро прекратилось, и деньги вернулись", - сказал Путин.

"Что касается сегодняшних накоплений, тоже понятно, с чем это связано: ставки высокие, люди несут деньги в банк. Вот и все. Ставки будут пониже, ситуация изменится, в том числе для участников экономической деятельности. Мы с вами это все хорошо понимаем. Вот так это и все будет работать. Уверен, будет работать в позитив", - добавил он.