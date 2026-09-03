Президент РФ пообещал особое внимание защите Байкала и редких животных ДВФО

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ будет уделять особое внимание защите чувствительных экосистем Дальнего Востока, таких как Байкал, великие реки Амур и Лена, сохранению амурского тигра, сообщил в четверг президент России Владимир Путин.

"Будем уделять особое внимание защите чувствительных экосистем, таких как озеро Байкал, наших великих дальневосточных рек Амур, Лена, а также сохранению амурского тигра, дальневосточного леопарда и других редких животных как уникального природного богатства региона и всей страны", - сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

Президент рассказал, как в ходе недавней поездки в Приморский край увидел тигра.

"Знаете, не могу не поделиться, на машине ехали по полю, выходит тигр, идет прямо перед машиной, хвостиком махает, никуда не уходит. Хозяин тайги. Было очень любопытно посмотреть на все богатства этих мест", - заметил он.

Путин подчеркнул, что тема сохранения природы является одним из приоритетов для России.

"Сама по себе эта тема является для нас тоже одним из приоритетов. Мы будем следить за соблюдением высоких экологических требований и стандартов при строительстве инфраструктуры и промышленных предприятий, освоении новых месторождений. Намерены и дальше снижать вредные выбросы в индустриальных центрах Дальнего Востока. Продолжится генеральная уборка Арктики, вывоз старой техники и всякого хлама, накопившегося за прошлое десятилетие, расчистка накопленных промышленных отходов и свалок", - сказал президент.