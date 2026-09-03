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Путин сказал, что нельзя "выдавливать" учащихся из школ после девятого класса

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что "выдавливать" учащихся из школ после девятого класса нельзя.

"Вы сейчас сказали про то, что из 10-11 классов выдавливают детей из школ. Я думаю, что не выдавливают, а просто стараются создать условия для того, чтобы обеспечить то, что экономикой Москвы в данном случае наиболее востребовано (...) Ну, конечно, это нельзя делать насильно, выдавливать", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ-2026.

Он уточнил, что сейчас в Москве и по всей стране востребованы "специалисты среднего уровня и высококлассные рабочие", у которых и достаточно высокие зарплаты.

Президент добавил, что надо создавать соответствующие условия.

Владимир Путин
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