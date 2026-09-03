Путин заявил, что на сегодня нет сценария, требующего дополнительной мобилизации

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - На сегодняшний день не существует сценария, который может потребовать проведения дополнительной мобилизации, разговоры об этом - спланированная информационная атака на Россию в преддверии выборов в Госдуму, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Госдуму с попыткой повлиять на результат. Это просто задуманная информационная операция", - сказал Путин, отвечая на вопрос модератора на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин подчеркнул, что "у нас, как известно, люди идут добровольно (на СВО), добровольно подписывают контракт, в отличие от того, что делается на Украине".

"Мы смотрим каждый день по телевизору и в интернете, как на Украине людей как собак бездомных вылавливают и силой затаскивают на фронт. Поэтому и уровень готовности к ведению боевых действий противника, к мотивации очень низкий, а количество дезертиров очень большое", - заявил президент РФ.

По его словам, "только официальных уголовных дел за дезертирство возбуждено свыше 300 тысяч, а на самом деле, конечно, как минимум полмиллиона".

Путин признал, что боевые действия - "это сложное, тяжелое дело, и, конечно, здесь много возникает проблем, мы их решаем".

"Но с точки зрения наличия военнослужащих, у нас здесь никаких проблем нет", - сказал президент.