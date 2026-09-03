Поиск

Путин заявил, что на сегодня нет сценария, требующего дополнительной мобилизации

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - На сегодняшний день не существует сценария, который может потребовать проведения дополнительной мобилизации, разговоры об этом - спланированная информационная атака на Россию в преддверии выборов в Госдуму, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Госдуму с попыткой повлиять на результат. Это просто задуманная информационная операция", - сказал Путин, отвечая на вопрос модератора на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин подчеркнул, что "у нас, как известно, люди идут добровольно (на СВО), добровольно подписывают контракт, в отличие от того, что делается на Украине".

"Мы смотрим каждый день по телевизору и в интернете, как на Украине людей как собак бездомных вылавливают и силой затаскивают на фронт. Поэтому и уровень готовности к ведению боевых действий противника, к мотивации очень низкий, а количество дезертиров очень большое", - заявил президент РФ.

По его словам, "только официальных уголовных дел за дезертирство возбуждено свыше 300 тысяч, а на самом деле, конечно, как минимум полмиллиона".

Путин признал, что боевые действия - "это сложное, тяжелое дело, и, конечно, здесь много возникает проблем, мы их решаем".

"Но с точки зрения наличия военнослужащих, у нас здесь никаких проблем нет", - сказал президент.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что инвестиции в защиту НПЗ измеряются десятками миллиардов рублей

Путин заявил, что на сегодня нет сценария, требующего дополнительной мобилизации

Президент РФ назвал "глупыми вбросами" слухи про заморозку депозитов

 Президент РФ назвал "глупыми вбросами" слухи про заморозку депозитов

Путин сказал, что нельзя "выдавливать" учащихся из школ после девятого класса

Президент РФ заявил о наличии шансов на конструктивные переговоры по Украине

 Президент РФ заявил о наличии шансов на конструктивные переговоры по Украине

Президент РФ пообещал особое внимание защите Байкала и редких животных ДВФО

 Президент РФ пообещал особое внимание защите Байкала и редких животных ДВФО

За ночь над Московской областью уничтожено 56 БПЛА

Акции завода "Вентпром" изъяты в доход государства по решению суда

 Акции завода "Вентпром" изъяты в доход государства по решению суда

Пожар произошел на территории завода в Подмосковье из-за попадания туда дрона

Путин заявил, что инфляция снижается, но важно не переохладить экономику

 Путин заявил, что инфляция снижается, но важно не переохладить экономику
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11534 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3644 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов