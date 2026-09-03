За ночь над Московской областью уничтожено 56 БПЛА

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об уничтожении 56 украинских беспилотников в небе над регионом.

"За ночь над Московской областью уничтожено 56 беспилотников. Силы ПВО продолжают отражать атаку в Наро-Фоминске, Одинцово, Можайске, Серпухове, Ступино, Луховицах, Егорьевске, Орехово-Зуево, Павловском Посаде, Раменском, Сергиевом Посаде", - написал глава Подмосковья в своем канале в Max.

Он отметил, что в Кубинке в результате попадания БПЛА в многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе произошло возгорание на восьмом и девятом этажах, также загорелся балкон на седьмом этаже. Из дома эвакуировали 10 человек. По предварительной информации, никто не пострадал. После завершения работы специалисты оценят повреждения.

"Людям, чьи квартиры пострадали, окажем необходимую помощь", - сообщил Воробьев.

В Павловском Посаде на улице 1 Мая беспилотник попал в многоквартирный дом. Возгорания нет, в восьми квартирах выбиты окна. Проводится эвакуация жильцов.

В Богородском округе в деревне Большое Буньково беспилотник попал на территорию завода. Там произошло возгорание, добавил губернатор.