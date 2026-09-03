Поиск

За ночь над Московской областью уничтожено 56 БПЛА

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об уничтожении 56 украинских беспилотников в небе над регионом.

"За ночь над Московской областью уничтожено 56 беспилотников. Силы ПВО продолжают отражать атаку в Наро-Фоминске, Одинцово, Можайске, Серпухове, Ступино, Луховицах, Егорьевске, Орехово-Зуево, Павловском Посаде, Раменском, Сергиевом Посаде", - написал глава Подмосковья в своем канале в Max.

Он отметил, что в Кубинке в результате попадания БПЛА в многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе произошло возгорание на восьмом и девятом этажах, также загорелся балкон на седьмом этаже. Из дома эвакуировали 10 человек. По предварительной информации, никто не пострадал. После завершения работы специалисты оценят повреждения.

"Людям, чьи квартиры пострадали, окажем необходимую помощь", - сообщил Воробьев.

В Павловском Посаде на улице 1 Мая беспилотник попал в многоквартирный дом. Возгорания нет, в восьми квартирах выбиты окна. Проводится эвакуация жильцов.

В Богородском округе в деревне Большое Буньково беспилотник попал на территорию завода. Там произошло возгорание, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Андрей Воробьев Московская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент РФ заявил о наличии шансов на конструктивные переговоры по Украине

Президент РФ пообещал особое внимание защите Байкала и редких животных ДВФО

 Президент РФ пообещал особое внимание защите Байкала и редких животных ДВФО

За ночь над Московской областью уничтожено 56 БПЛА

Акции завода "Вентпром" изъяты в доход государства по решению суда

 Акции завода "Вентпром" изъяты в доход государства по решению суда

Пожар произошел на территории завода в Подмосковье из-за попадания туда дрона

Путин заявил, что инфляция снижается, но важно не переохладить экономику

 Путин заявил, что инфляция снижается, но важно не переохладить экономику

Путин предложил продлить повышенную выплату на третьего ребенка на Дальнем Востоке

 Путин предложил продлить повышенную выплату на третьего ребенка на Дальнем Востоке

Песков заявил, что РФ не будет инициатором понижения уровня дипотношений с ФРГ

 Песков заявил, что РФ не будет инициатором понижения уровня дипотношений с ФРГ

Свыше 1 млн человек уже зачислены в российские вузы в текущую приемную кампанию

 Свыше 1 млн человек уже зачислены в российские вузы в текущую приемную кампанию

"Росатом" исполнит все параметры акционерного соглашения в ГК "Дело"

 "Росатом" исполнит все параметры акционерного соглашения в ГК "Дело"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3644 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11531 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов