Путин полагает, что Трамп настроен на конструктивную работу с РФ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп настроен на конструктивную работу с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Президент Трамп, насколько я понимаю и чувствую это и вижу, настроен на такую позитивную, конструктивную работу", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По словам Путина, "все уже знают о контактах по линии спецслужб, по линии тех представителей администрации (президента США - ИФ), которых назначает президент Трамп для продолжения диалога с Россией".

"Все это работает. Надеюсь, в конце концов приведет и к положительному результату", - отметил российский лидер.