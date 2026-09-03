Путин отметил, что рост кредитования частично связан с рефинансированием долгов, но и новые кредиты есть

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Рост корпоративного кредитования связан в том числе с реструктуризацией ранее взятых кредитов, но есть и новые кредиты на инвестиционные цели, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ-2026.

По данным ЦБ, темпы роста корпоративного кредитования в июле ускорились до 1,3% с 0,3% в июне. Увеличились корпоративные кредиты в рублях (+1,4 трлн рублей, + 1,5%), при этом валютная задолженность почти не изменилась (-0,03 трлн рублей, -0,2%). На крупнейшие госкомпании пришлось примерно 30% прироста портфеля (+0,4 трлн рублей), остальная часть распределилась между большим количеством компаний из разных отраслей.

"И правительство, и Центральный банк постоянно дискутируют друг с другом. Никогда на 100% мнения не совпадают, но это и нормально, в этом и состоит возможность поиска оптимальных решений. Они будут найдены, уверен президент РФ. Процесс не останавливается. Если вы спросите в Центральном банке, они вам скажут, что кредитование растет. Но мы понимаем, я знаю, я вижу, что кредитование растет, в том числе для реструктуризации взятых ранее кредитов. Мы все понимаем. Но есть и новые, постепенно государство должно создать условия для инвестиций в те направления, которые наиболее важны для развития экономики в целом. Работа идет, уверен, результат будет позитивный", - сказал он.

Вместе с тем он отметил, что увеличивать денежную массу и рассчитывать на то, что это никак не повлияет на инфляцию, опаснее.

"Это опаснее, потому что в условиях галопирующей инфляции строить планы долгосрочного развития инвестиций очень сложно либо практически невозможно. Здесь дискуссии между тем, что надо больше вливать и между тем, что надо быть более консервативным и осторожным. Посерединке как раз и правда и кроется. Да, я уже каждый день почти встречаюсь с представителями бизнеса и банковского сектора. Всё это знаю. Я внимательно за этим наблюдаю. Уверен, что в дискуссии между двумя точками зрения оптимальное решение будет найдено и стабильность будет обеспечена", - добавил президент.

Сохранение роста денежной массы на высоком уровне в июле говорит о наличии значимых проинфляционных рисков и указывает на ослабление жесткости денежно-кредитных условий, отмечали ранее аналитики департамента исследований и прогнозирования Банка России. В условиях дальнейшего оживления кредитования и сохранения активного роста бюджетных расходов динамика денежных агрегатов оставалась выше прошлогодней траектории и стала превышать диапазон 2016-2019 гг. Годовой рост денежной массы в июле остался близким к июньскому (13% против 13,2%), так же как и рост широкой денежной массы (12,6% с исключением влияния валютной переоценки после 12,9%).