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Жертвами атак ВСУ с начала СВО стали 667 белгородцев, в том числе 28 детей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что с февраля 2022 года в области в результате атак ВСУ погибли 667 белгородцев, среди которых 28 детей, еще 5 080 человек, в том числе 305 детей ранены.

"И эти страшные цифры продолжают расти", - написал он в своем канале в Мах в четверг.

Шуваев отметил, что в регионе работают над повышением защищенности от атак ВСУ.

"Усиливаем системы противовоздушной и противоракетной обороны. Создаем новые батальоны "Барс-Белгород", оснащаем их новейшим оборудованием. Устанавливаем самые современные радиолокационные станции. Строим антидроновые коридоры над дорогами", - проинформировал он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Александр Шуваев Белгородская область
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