До двух выросло число пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Мужчина, работавший на стройке рядом с местом падения беспилотника в Кубинке, получил ранение, сообщил глава Одинцовского округа Московской области Андрей Иванов в четверг.

"Еще один пострадавший после падения БПЛА в Кубинке - 22-летний мужчина, который работал на расположенной неподалеку стройке. Он получил осколочное ранение бедра. Сейчас мужчина находится в Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде", - написал Иванов в своем канале в мессенджере Max.

Он добавил, что состояние пострадавшего удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Врачи оказывают необходимую помощь.

Ранее глава округа сообщил о мужчине, пострадавшем при падении обломка БПЛА на автомобиль - он также доставлен в тот же медицинский центр.

Как ранее заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, за ночь над Московской областью уничтожено 56 БПЛА. В Павловском Посаде на улице 1 Мая беспилотник попал в многоквартирный дом, возгорания нет. В Богородском округе в деревне Большое Буньково беспилотник попал на территорию завода. Там произошло возгорание. Также пожар произошел в многоквартирном доме на Наро-Фоминском шоссе в Кубинке Одинцовского округа.