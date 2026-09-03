Поиск

До двух выросло число пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Мужчина, работавший на стройке рядом с местом падения беспилотника в Кубинке, получил ранение, сообщил глава Одинцовского округа Московской области Андрей Иванов в четверг.

"Еще один пострадавший после падения БПЛА в Кубинке - 22-летний мужчина, который работал на расположенной неподалеку стройке. Он получил осколочное ранение бедра. Сейчас мужчина находится в Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде", - написал Иванов в своем канале в мессенджере Max.

Он добавил, что состояние пострадавшего удовлетворительное, угрозы для жизни нет. Врачи оказывают необходимую помощь.

Ранее глава округа сообщил о мужчине, пострадавшем при падении обломка БПЛА на автомобиль - он также доставлен в тот же медицинский центр.

Как ранее заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, за ночь над Московской областью уничтожено 56 БПЛА. В Павловском Посаде на улице 1 Мая беспилотник попал в многоквартирный дом, возгорания нет. В Богородском округе в деревне Большое Буньково беспилотник попал на территорию завода. Там произошло возгорание. Также пожар произошел в многоквартирном доме на Наро-Фоминском шоссе в Кубинке Одинцовского округа.

Андрей Иванов Андрей Воробьев Подмосковье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВЭФ-2026: политика в центре внимания. Обобщение

 ВЭФ-2026: политика в центре внимания. Обобщение

Глава ВТБ предложил подумать о сокращении количества форумов в РФ

 Глава ВТБ предложил подумать о сокращении количества форумов в РФ

Жертвами атак ВСУ с начала СВО стали 667 белгородцев, в том числе 28 детей

До двух выросло число пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Один человек пострадал в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Путин указал на добровольность взносов крупного бизнеса в бюджет РФ

 Путин указал на добровольность взносов крупного бизнеса в бюджет РФ

Путин заявил, что инвестиции в защиту НПЗ измеряются десятками миллиардов рублей

Путин заявил, что на сегодня нет сценария, требующего дополнительной мобилизации

Президент РФ назвал "глупыми вбросами" слухи про заморозку депозитов

 Президент РФ назвал "глупыми вбросами" слухи про заморозку депозитов

Путин сказал, что нельзя "выдавливать" учащихся из школ после девятого класса
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11535 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3644 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов