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Путин сообщил, что российские компании уже включились в работу по защите НПЗ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что российские компании уже включились в работу по защите НПЗ, результат уже есть.

"Сейчас наши компании включились в эту работу, и уверяю вас, результат уже есть и будет", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он уточнил, что "позавчера только ночью опять была (атака на НПЗ - ИФ), я уже говорил об этом в Киргизии, может этой ночью тоже были, я просто не успел переговорить сейчас с руководством Минобороны". "Но позапрошлой ночью на три НПЗ тоже были удары. Все отбиты", - отметил президент.

"Начали, компании включились, начали деньги вкладывать в защиту своих предприятий. Это уже приносит необходимые результаты и эффекты. Мы будем дальше это делать, это на будущее пригодится. Всегда создает определенные условия и гарантии безопасности", - сказал президент.

Владимир Путин
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