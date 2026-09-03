Путин сообщил об отсутствии у РФ проблем с количеством военнослужащих

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Россия не испытывает проблем с наличием военнослужащих, а ВСУ ежемесячно уменьшаются на 8-12 тыс. человек, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С точки зрения наличия военнослужащих, у нас здесь никаких проблем нет", - сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"А вот у противника каждый месяц минус увеличивается. Количество потерь значительно больше, чем людей, которые поступают в результате насильственной мобилизации, возвращения из госпиталей. Количество это каждый месяц минус 8-12 тысяч человек", - сказал Путин.