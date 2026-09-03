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Президент подчеркнул, что российские войска войска каждый день продвигаются вперед

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска каждый день идут вперед, причем на всех участках линии боевого соприкосновения, в последнее время темп движения нарастает.

"Поэтому и динамика ситуации на линии боевого соприкосновения всем понятна. Здесь можно чего угодно рассказывать, но войска то каждый день идут вперёд российские. Каждый день", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.

"Причём на всех участках линии боевого соприкосновения. Где-то быстрее, где-то медленнее. И в последнее время темп движения нарастает", - подчеркнул Путин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Владимир Путин ВЭФ
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