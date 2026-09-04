Международный пункт пропуска открыли в главном аэропорту Камчатки

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) в пятницу состоялось торжественное открытие международного пункта пропуска, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

"Новый пункт пропуска занимает площадь более 2,3 тыс. кв. метров. Пропускная способность терминала составляет до 600 пассажиров в час. Для паспортного контроля предусмотрено 30 кабин - по 15 на прилет и вылет", - говорится в сообщении.

В церемонии открытия пункта приняли участие министр транспорта России Андрей Никитин, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, губернатор Камчатского края Владимир Солодов и руководитель ФГКУ "Росгранстрой" Дмитрий Бойков.

"Для Камчатки особенно важно устойчивое функционирование транспортной системы и связь с другими регионами России и зарубежными странами. Все необходимые ресурсы для этого есть, и те задачи, которые были поставлены президентом России, будут реализованы", - цитирует Никитина пресс-служба правительства региона.

Первый международный рейс из аэропорта Елизово запланирован на 24 октября. Авиакомпания "ИрАэро" выполнит перелет по маршруту Петропавловск-Камчатский - Харбин на самолетах Sukhoi Superjet 100. Рейсы будут выполняться по субботам круглогодично. Время в пути составит около 3,5 часов. Авиакомпания уже открыла продажу билетов.

"Запуск международного пункта пропуска - это не просто ввод в эксплуатацию объекта инфраструктуры, а восстановление регулярного прямого международного авиасообщения с Петропавловском-Камчатским, прерванного более десяти лет назад. Для нашего отдаленного региона это событие стратегического характера. Первый рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский - Харбин позволит вдвое снизить стоимость перелетов и сократить время в пути до трех раз для наших жителей", - приводятся в сообщении слова Солодова.

Никитин отметил значение устойчивой транспортной связи для Камчатки и поблагодарил специалистов, которые обеспечивают работу отрасли в сложных климатических условиях.

Ядров подчеркнул, что авиация остается ключевым видом транспорта для полуострова.

Открытие пункта пропуска стало возможным после издания соответствующего приказа Минтранса России от 21 августа 2026 года. Возобновление прямого международного авиасообщения расширит возможности для поездок жителей региона, приема иностранных туристов, развития деловых связей и грузовых перевозок. Власти намерены расширять географию международных полетов с Камчатки.