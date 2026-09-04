Власти заявили, что пожар на нефтебазе в Сочи может осложнить ситуацию с топливом в городе

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание на нефтебазе в Сочи, возникшее минувшей ночью из-за атаки беспилотников, может привести к осложнению ситуации с топливом на заправочных станциях курорта, но допустить этого нельзя, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем канале в Мах.

"Сегодня ночью украинские беспилотники снова атаковали наш край, основной удар пришелся на гражданскую инфраструктуру и жилые дома в Сочи. Из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на территории нефтебазы. Это может привести к осложнению ситуации с топливом на заправках в городе-курорте. Допустить этого нельзя", - сказал губернатор на оперативном совещании в пятницу.

По информации администрации города, специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи произвели инструментальные замеры воздуха в Адлерском районе города и на федеральной территории Сириус. Воздух соответствует нормативам, отклонений от показателей не выявлено.

В настоящее время в Сочи продолжается тушение пожара. Площадь возгорания не уточняется.

Как сообщалось, минувшей ночью в Сочи и федеральной территории Сириус отражали массированную атаку БПЛА на гражданскую инфраструктуру. В результате повреждено остекление в нескольких жилых домах и зданиях, произошло возгорание на территории нефтебазы.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Все системы жизнеобеспечения города, объекты социальной, жилищно-коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры работают штатно.

Объекты санаторно-курортной и туристической отрасли полностью работают в штатном режиме с учётом текущего статуса по безопасности.