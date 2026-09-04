Мэр Сочи сообщил о стабильной обстановке в городе на фоне ночной атаки ВСУ

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Власти Сочи сообщают о стабильной обстановке на курорте на фоне ночной атаки беспилотников ВСУ.

"Провёл заседание оперативного штаба, заслушал доклады ведомств о ситуации на нашем курорте. В целом системы жизнеобеспечения города, объекты социальной, жилищно-коммунальной и дорожно-транспортной инфраструктуры работают штатно, без сбоев", - написал мэр Сочи Андрей Прошунин в своем канале в мессенджере Мах в пятницу.

Он отметил, что проведен подворовой и подомовой обходы, в местах падения обломков работают специальные и оперативные службы. Временно скорректировали график общественного транспорта. Есть несколько случаев повреждения остекления.

"Объекты санаторно-курортной и туристической отрасли полностью работают в штатном режиме с учётом текущего статуса по безопасности", - подчеркнул Прошунин.

По его словам, продолжается ликвидация возгорания на нефтебазе, возникшего в результате ночной атаки БПЛА. Роспотребнадзор проводит замеры качества воздуха.

Как сообщалось, минувшей ночью в Сочи и федеральной территории Сириус отражали массированную атаку БПЛА на гражданскую инфраструктуру. В результате повреждено остекление в нескольких жилых домах и зданиях, произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет.