Минобороны РФ заявило о поражении судна в украинском порту Черноморск

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар по морскому судну в украинском порту Черноморск и логистическому центру в Одесской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.

Поражено судно типа "сухогруз" с вооружением и военным имуществом для ВСУ, говорится в сообщении министерства.

По данным Минобороны РФ, в Дачном Одесской области нанесен удар по логистическому центру, который использовался для хранения имущества военного назначения.

Также Вооруженные силы России ночью нанесли удар по электроподстанции и логистическому центру в районе Николаева

"В Николаеве и Николаевской области поражены: логистический центр, использовавшийся для хранения имущества военного назначения, и электроподстанция "Николаевская", - сообщило министерство.