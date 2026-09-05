Военные заявили об ударах по двум металлургическим заводам в Днепропетровской области

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на субботу нанесли удары по двум металлургическим предприятиям в Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"В Днепропетровской области поражены: металлургический комбинат Днепродзержинск ("КАМЕТСТАЛЬ") и металлургический завод Днепр ("Днепровский металлургический завод"), являющиеся крупнейшими поставщиками металлопродукции для военного производства Украины", - говорится в сообщении министерства.