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Военные заявили об ударах по двум металлургическим заводам в Днепропетровской области

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на субботу нанесли удары по двум металлургическим предприятиям в Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"В Днепропетровской области поражены: металлургический комбинат Днепродзержинск ("КАМЕТСТАЛЬ") и металлургический завод Днепр ("Днепровский металлургический завод"), являющиеся крупнейшими поставщиками металлопродукции для военного производства Украины", - говорится в сообщении министерства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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