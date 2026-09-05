Минобороны заявило об ударе в Киевской области по центру радиоразведки и местам хранения топлива

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по украинскому центру радиотехнической разведки в Броварах и местам хранения топлива в военном городке аэродрома Гостомель, заявило Минобороны РФ в субботу.

Поражены две площадки хранения и распределения топлива для ВСУ в военном городке Блиставица аэродрома Гостомель, говорится в сообщении министерства.

"В населенном пункте Бровары поражен центр радио- и радиотехнической разведки", - заявило Минобороны РФ.