Более 190 дронов уничтожили за сутки в Брянской области

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ликвидации за сутки над регионом свыше 190 беспилотников.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 193 вражеских БпЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в своем канале в Max в субботу.