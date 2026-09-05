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Более 200 дронов сбито над Курской областью

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 209 украинских беспилотников над регионом за минувшие сутки, поврежден объект энергетики, а также пострадал подросток.

"Всего в период с 09:00 4 сентября до 09:00 5 сентября сбито 209 вражеских беспилотников различного типа. 64 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 27 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств", - написал глава региона в своем канале в Мах.

В результате атаки в городе Рыльске пострадала 16-летняя девушка, у нее ссадина спины, уточнил Хинштейн. Кроме того, как сообщалось в Хомутовской районе ранен 70-летний мужчина.

В Кореневском районе, по информации главы региона поврежден объект энергетики. В настоящее время электроснабжение восстановлено по резервной схеме.

Кроме того, в ряде населенных пунктах повреждено несколько домов и автомобилей.

Курская область Александр Хинштейн
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