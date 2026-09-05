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Володин отметил роль Столыпина в становлении парламентаризма

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в памятную дату призвал помнить о вкладе Петра Столыпина в формирование Государственной Думы как органа власти, ответственного за судьбу России.

"Огромна роль Столыпина в становлении российского парламентаризма. В год 120-летия Государственной Думы это особенно важно осознавать. Помнить о том, сколько сделал Пётр Аркадьевич, чтобы Государственная Дума стала более ответственной за судьбу страны и конструктивной", - написал Володин в субботу в своем канале в Мах.

Он отметил, что третья Государственная Дума благодаря диалогу, выстроенному Столыпиным с депутатами, впервые проработала весь срок полномочий (с 1907 по 1912 год). Володин напомнил о словах Столыпина: "Хотя бы еще одну Думу, как Третью, - тогда бы вопрос о народном представительстве был бы решен навсегда".

5 сентября 1911 года (по старому стилю) выстрел террориста унес жизнь Петра Аркадьевича Столыпина. Председатель Совета министров Российской империи с 1906 по 1911 год, выдающийся государственный деятель, реформатор, был личностью огромного масштаба, отметил Володин.

"Столыпин многое сделал, чтобы наша страна не была ввергнута в революционный хаос на 10 лет раньше. Убеждал тех, кто руководствовался исключительно личными политическими амбициями, а не интересами государства и народа, в необходимости реализации задуманных преобразований", - написал председатель Госдумы.

Он считает, что "важно помнить уроки истории и не повторять ошибок прошлого".

Вячеслав Володин
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